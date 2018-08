„Wer Wolf sehen will, soll in den Alpenzoo gehen“

Gefahr für die 80.000 Schafe auf den Almen

Bestärkt fühlt er sich durch die Veranstaltungsreihe, die er zuletzt durchgeführt hat und an denen 700 Personen teilgenommen haben. „Auf unseren Almen weiden im Sommer 80.000 Schafe - und das hört sich auf, wenn der Wolf wieder heimisch wird“, warnt der VP-Politiker, der seit 19 Jahren im Parlament sitzt und daher ein alter Hase ist. „Wir sind bisher gut ohne Wolf ausgekommen und werden das auch in Zukunft. Und wer unbedingt einen sehen will, der soll halt in den Alpenzoo gehen.“