Multiplayer-Szenen aus „Call of Duty: Black Ops 4“

Activision hat am Rande der Gamescom in Köln neue Szenen aus „Call of Duty: Black Ops 4“ veröffentlicht. Im Gameplay-Trailer zu sehen ist die bislang unbekannte Mehrspieler-Map „Arsenal“. Bei dem Schauplatz handelt es sich um eine Fabrik für Militärmaterial, in der man schnell in die Defensive gerät. „Call of Duty: Black Ops 4“ erscheint am 12. Oktober für PC, PS4 und Xbox One.