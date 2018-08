Sie haben kein alleiniges Sorgerecht für die Kids

Auch wenn das Gesetz in unseren Augen veraltet wirkt, soll es in der britischen Königsfamilie bis in die 1990er noch zur Anwendung gekommen sein. So habe Prinz Charles seine Mutter gefragt, ob er und Diana mit den Kindern nach Schottland reisen könnte. „Die Königin sagte Ja“, weiß Koenig. „Technisch gesehen brauchten sie die Erlaubnis für die Reise. Die Queen hat das letzte Wort bei solchen elterlichen Entscheidungen.“