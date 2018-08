Auch Batman ist vor der Polizei nicht gefeit

„Polizistin wollte ein Foto“

Bei dem Mann handelt es sich um Stephen Lawrence, dessen Faible für Batman seit über zwei Jahrzehnten stadtbekannt ist, berichtet der kanadische Sender „CBC“. In einem späteren Interview behauptete Lawrence, dass ihn die Polizistin nur angehalten habe, um ein Foto mit ihm zu machen. „Ich will nicht, dass die Polizistin deswegen Probleme bekommt. Sie hatte aber Freude daran, etwas zu sehen, was nicht alltäglich ist“, so Lawrence.