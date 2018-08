Bergtour endete mit Absturz: Mann schwer verletzt

Kletterer nach Absturz schwer verletzt

Beim Abstieg über den Klettersteig in die sogenannte Lärchenscharte passierte es dann: Etwa 10 MEter oberhalb des Ausstieges verließen den Mann seine Kräfte - er konnte sich nicht mehr am Stahlseil festhalten und stürzte rund 1,5 Meter ab in sein Klettersteigset. Daber zog er sich schwere Verletzungen zu.