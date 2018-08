Mysteriös: Weitere Leiche in Kufstein entdeckt

Paukenschlag in der Tiroler Festungsstadt Kufstein! Nachdem Montagvormittag in einem Waldstück die Leiche einer jungen Frau entdeckt worden war, wurde am Abend desselben Tages eine weitere Leiche aufgefunden. In diesem Fall handelt es sich laut Polizei um einen Mann. Nähere Hintergründe sind derzeit noch nicht bekannt.