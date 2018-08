Frauenleiche in Kufstein entdeckt

Gegen 11 Uhr haben Passanten am Montag in einem Waldstück in der Nähe der Willy-Graf-Straße in Kufstein einen merkwürdige Geruch festgestellt. Polizisten entdeckten in der Folge eine Frauenleiche. Man kann davon ausgehen, dass es sich dabei um jene 20-Jährige handelt, die seit 11. August vermisst wird. Seitens der Polizei wurde lediglich bestätigt, dass eine weibliche Leiche entdeckt wurde. Eine Obduktion wurde angeordnet.