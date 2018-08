SPÖ will Facharbeiter-Ausbildungsplätze aufstocken

Komplette Lehrausbildung in kurzer Zeit

Die SPÖ drängt nun auf eine Ausweitung der sogenannten Facharbeiter-Intensivausbildung. Dabei können jobsuchende Hilfsarbeiter in kurzer Zeit eine komplette Lehrausbildung absolvieren. Derzeit nutzen etwa 4700 Arbeitslose in Österreich diese Möglichkeit. Das Angebot dieser Ausbildung sollte, so schlägt die SPÖ nun vor, um 10.000 Plätze aufgestockt werden. Die Kosten dafür beziffern die Roten mit rund 150 Millionen Euro.