Volvo XC40 D4: Schicker Schwede mit Schwächen

Der Innenraum ist herrlich aufgeräumt, die Materialien auf höchstem Niveau, die Fußmatten aus recycelten Plastikflaschen sind gut fürs Gewissen. Kaum Knöpfe und Schalter durchbrechen das ebenso schlichte wie ansprechende Design. Umso mehr fällt der Blick auf den ziemlich großen, angenehm zu fassenden Lautstärkeregler. Der allein wäre schon ein Kaufargument, ja, so will man seine Musik in die Hand nehmen. Dass es etwas komplizierter ist als anderswo, sie abzuspielen, liegt an der gewöhnungsbedürftigen Bedienung über den Touchscreen, die wir aus den größeren Volvo-Modellen kennen. Viele Funktionen sind versteckt, außerdem muss man sehr genau und rutschfrei drauftippen. Grundsätzlich eine gute Idee ist der hochformatige Bildschirm, weil hilfreich beim Navigieren (bei fahrtweisender Ausrichtung).