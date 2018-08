Zwei Raufereien in Lienz: mit Klappmesser verletzt

Nachdem ein Lienzer (25) am Sonntag gegen 8.26 Uhr einen 24-jährigen Einheimischen im Stadtgebiet von Lienz ohne Grund attackiert und verletzt hatte, alarmierte der Verletzte die Polizei, die den beschriebenen Verdächtigen auf einem Feld ausfindig machen konnten. Der Mann versuchte durch einen Sprung in die Drau ans andere Ufer zu entkommen, aber die Polizisten scheuten das Wasser nicht, holten den 25-Jährigen aus dem Wasser und nahmen ihn fest. Nach Abschluss der Ermittlungen wird gegen ihn Anzeige an die Staatsanwaltschaft Innsbruck erstattet. Zu einem weiteren Raufhandel kam es dann gegen 14 Uhr, wobei ein 16-jähriger Iraker aus Kufstein ein Klappmesser zog und einem 23-jährigen Lienzer eine Schnittverletzung am rechten Unterarm zufügte. Anschließend flüchtete der 16-Jährige. Er konnte im Zuge einer sofortigen Fahndung im Stadtgebiet von Lienz festgenommen werden. Der 23-Jährige wurde mit der Rettung ins Krankenhaus Lienz eingeliefert. Auch der 16-Jährige wird nach Abschluss der Ermittlungen angezeigt.