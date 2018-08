Villacherin verlor bei Heuarbeiten drei Finger!

Bei Heuarbeiten in ihrer Tenne hat eine Villacherin Sonntagbend drei Finger verloren: Die 72-Jährige wollte Heu in die Tenne einblasen. Dabei geriet sie aus unbekannter Ursache mit der rechten Hand in den Häcksler. Ihr Mann, der gleich in der Nähe war, alarmierte sofort die Rettung. Die Frau wurde nach der Erstversorgung in das LKH Villach eingeliefert.