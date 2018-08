Segelboot kenterte am Wörthersee

Der Spinnaker, also das große Vorsegel des Segelbootes eines 47-Jährigen aus Villach stand Samstagabend am Wörthersee voll im Wind, als plötzlich eine Leine riss. „Daraufhin kenterte das Segelboot plötzlich“, schildert ein Ermittler: „An Bord befanden sich zu diesem Zeitpunkt vier Personen, die beim Vorfall unverletzt blieben.“ Das Boot wurde von der Wasserrettung und dem Segelklub Schiefling geborgen und in eine Werft gebracht. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.