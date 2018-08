Venusfalle: Opfer um 113.000 Euro erleichtert

Geld mit Freund in Ungarn verprasst

Dieser fühlte sich wie im siebten Himmel - unterstützte seine „Zukünftige“ finanziell, so gut er nur konnte, beim angeblichen Plan, aus dem Geschäft auszusteigen. Ohne zu ahnen, dass sich die Frau und ihr tatsächlicher Freund fast ein Jahr mit dem Geld (mehr als 113.000 Euro) in Ungarn ein schönes Leben machten. Nun klickte für das Paar in Békés die Handschellen.