Kärnten als Öko-Musterland

„Kärnten setzt seit vielen Jahren die meisten erneuerbaren Energien unter allen Bundesländern ein“, so Peter Liptay vom Biomasse-Verband. Dank 540 Wasserkraftanlagen wird der Eigenbedarf an Strom zur Gänze ökologisch abgedeckt. Bei Raumwärme und Warmwasseraufbereitung liegt dagegen Biomasse klar voran. Ein Drittel der Energie stammt von Hackgut und Sägenebenprodukten; Ablauge der Papierindustrie ist der zweitwichtigste biologische Brennstoff. Dahinter folgt dann Brennholz, das dank des Waldreichtums - Kärnten hat mit 61 Prozent den zweithöchsten Waldanteil Österreichs - in fast jedem zweiten Haushalt verwendet wird. Insgesamt gibt es 186 Biomasseheizwerke; das größte in Klagenfurt, wo 27.000 Fernwärmeanschlüsse bedient werden.