Pensionist holte per Handy Hilfe

Aus zwei Metern Höhe in die Tiefe gestürzt ist ein 71-jähriger Pensionist aus dem Bezirk Villach, als er damit beschäftigt war, an seinem Haus einen Rollladenkasten zu montieren. Er konnte per Handy Hilfe holen und wurde mit dem Rettungshubschrauber RK1 ins Krankenhaus Spittal geflogen.