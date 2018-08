Israelische Schüler tanzen nackt in KZ-Lager

Das KZ Majdanek am Rande der Stadt Lublin im damals von NS-Deutschland besetzten Ostpolen war einerseits ein Gefangenen- und Zwangsarbeiterlager, diente historischen Erkenntnissen zufolge aber auch als Vernichtungszentrum. So waren dort Gaskammern in Betrieb, in denen massenhaft kranke und schwache Gefangene getötet wurden.