Konzerne setzen Fitnesstempeln zu

„Im Sommer kommt nur noch der harte Kern trainieren“, sagt Alexander Eckert. Für den Inhaber des Fitnesspalasts in Eisenstadt ist es schwer, seine Kunden bei der Hitze in sein Fitnesscenter zu locken. „Wir versuchen zumindest mit Klimaanlagen das Studio herunterzukühlen, aber man merkt das Sommerloch trotzdem“, so der Besitzer. Auch das Kraftkollektiv in Oberwart und das Gaga Gym in Neusiedl am See verzeichnen im Sommer viel weniger Abo-Abschlüsse als im Rest des Jahres. „Jetzt ist es natürlich schwer für uns bei so einem Wetter. Die mit Abstand stärksten Monate im Fitnesscenter sind Jänner und Februar. Da trainieren alle die Weihnachtskekse weg“, erzählt Stefan Graf von Gaga Gym im Gespräch mit der „Krone“.