Drei Männer verletzt bei zwei Verkehrsunfällen

Ein 65-Jähriger aus Rangersdorf musste am Sonntag gleich zwei Unfälle mitmachen: Nachdem die Polizei einen Wildunfall in Tresdorf, an dem der Mann beteiligt war, aufgenommen hatte, wollte er wieder in seinen Pkw einsteigen. Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein 81-jähriger Mann aus der Gemeinde Reißeck mit seinem Auto vorbei und erfasste des 65-Jährigen. Er wurde dabei unbestimmten Grades verletzt und musste von der Rettung ins Bezirkskrankenhaus gebracht werden. Die Alkotests verliefen negativ.