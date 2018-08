Beim Kochen eingeschlafen: Haus brannte aus

Ein Feuer ist in der Nacht auf Montag in einem Einfamilienhaus in der Kärntner Ortschaft Unterburg ausgebrochen - kurz danach stand das Haus bereits in Vollbrand! Der 36-jährige Besitzer war unter Schock geflüchtet und hatte sich vom Gebäude entfernt. Er wurde kurze Zeit später am Bahnhof in Kühnsdorf aufgefunden.