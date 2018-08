Kärntner Bariton singt Helene Fischers „Atemlos“

Der Kärntner Bariton Georg Klimbacher singt in vielen großen Konzerthäusern in Europa. Derzeit tritt er etwa an der Seite von Gerald Pichowetz in „Anatevka“ auf. Wir treffen den 32-Jährigen bei einem der seltenen Heimatbesuche in Gurk. Dort präsentiert er sich von seiner ganz lockeren und privaten Seite.