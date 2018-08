Ärzte positiv: Niki Lauda gilt als Vorzeigepatient

Österreichs Rennsportlegende hält sich penibelst an die Vorgaben des siebenköpfigen Teams an Spitzenärzten im Wiener AKH, Lauda gilt in der Chirurgie-Station als Vorzeigepatient. Die Mediziner sind jedenfalls vorsichtig positiv. Indes will das Allgemeine Krankenhaus der Stadt Wien auch weiterhin (böse) Gerüchte über den Gesundheitszustand nicht kommentieren.