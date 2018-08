Sorge um Lauda: Niere und Lunge machen Probleme

Die ersten Wochen sind immer kritisch

Was nicht ungewöhnlich sei, „weil die Lunge an sich ein abstoßungsfreudigeres Organ als die Niere ist“, so Peter Jaksch von der klinischen Abteilung für Thoraxchirurgie der Universitätsklinik am AKH Wien. Die ersten Wochen und Monate seien immer kritisch, erläutert der Experte. Nach einer Transplantation sei die Gefahr einer Abstoßungsreaktion des Körpers gegen das implantierte Organ besonders im ersten Jahr groß, so Jaksch.