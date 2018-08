„Vorstadtweiber“-Star legt tolle Premiere hin

Manchmal werden Einspringer ihrer Tapferkeit, ihres Mutes wegen gefeiert. Philipp Hochmair hat beides sehr wohl, bloß geht es weit darüber hinaus. Er gibt dieser Rolle etwas rauschhaft Besessenes, eine nüchterne und zugleich trunkene Uneinsichtigkeit, eine wüst entfesselt angelegte Verwegenheit. Und das so entschlossen, dass man in dieser Nachtvorstellung am Domplatz denken konnte, der Hochmair muss da im Fernstudium von Anfang an grandios mitgeprobt haben.