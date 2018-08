Vom Enfant terrible zum Jedermann

48 Stunden hatte Philipp Hochmair Zeit, um ganz in die Rolle des „Jedermann“ einzutauchen. So lange im Vorfeld wusste er nämlich, dass gestern der „Tag X“ kommen sollte. Gut, den Text beherrschte er, nach seiner Darbietung im Burgtheater mit „Jedermann Reloaded“ - aber sich eine ganze Inszenierung (am Donnerstag probte er noch einmal am Vormittag im Festspielhaus, am Nachmittag auf dem Domplatz) neu aneignen? Es war dann doch eine große Herausforderung für das Enfant terrible, als das der Mime (dem breiten Publikum aus den „Vorstadtweibern“ bekannt) gilt.