Noch eine Wahlaffäre bei den Freiheitlichen

Kampfabstimmung schon 2015

Äußerst knapp ging aber auch die Wahl Knolls zum neuen FA-Landesobmann am 14. März 2015 aus: Er bekam in einem notwendig gewordenen zweiten Wahlgang nur zwei Stimmen mehr als der damalige Landesobmann Manfred Pühringer. Auch damals wurde das Bundesvereinsgericht angerufen, das am 8. Mai 2015 „Formalrechtliche Mängel in der Vorbereitung und Durchführung des Landestages und besonders der Wahl zum Landesobmanns“ festgestellt hat.