„100 €-Wahl“ bei FPÖ-Arbeitnehmern ging knapp aus

„Knoll ist der richtige Mann zur richtigen Zeit am richtigen Ort!“, hieß es in einer Jubelaussendung des Bundesvorstands der Freiheitlichen Arbeitnehmer zwei Wochen vor dem Bundestag in Graz. Doch dort, am 26. Mai 2018, kam der oberösterreichische FA-Landesobmann auf nur 53,27 Prozent der 107 abgegebenen Stimmen, also 57.