Elektro-Mopeds in Oberösterreich immer beliebter

Die meisten E-Mopeds in Linz zugelassen

Die VCÖ-Analyse zeigt, dass innerhalb Oberösterreichs in der Stadt Linz mit 16 die meisten E-Mopeds neu zugelassen wurden, im Bezirk Gmunden waren es zwölf, im Bezirk Braunau am Inn elf und in den Bezirken Grieskirchen und Urfahr jeweils zehn. Im Bezirk Schärding wurde nur ein E-Moped neu zugelassenen. Umweltbilanz der herkömmlichen Mopeds schlecht ist. Im Vergleich zu E-Mopeds, die mit Ökostrom fahren, verursachen herkömmliche Mopeds rund zehn Mal soviel klimaschädliches CO2. Bei der CO2-Bilanz ist nicht nur das Fahren, sondern auch die Herstellung des Motors, des Fahrzeugs und der Energieerzeugung berücksichtigt. Zudem verursachen herkömmliche Mopeds fast sechs Mal so viele gesundheitsschädliche Stickoxide und doppelt so viel Feinstaub wie E-Mopeds. Und auch der von herkömmlichen Mopeds verursachte Lärm ist gesundheitsschädlich.