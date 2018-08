Elon Musk will Tesla von der Börse nehmen

Tesla-Aktie schoss in die Höhe

Anleger reagierten heftig - die Tesla-Aktie schoss zeitweise um rund sieben Prozent in die Höhe. Zuletzt lag der Kurs mit 5,5 Prozent im Plus bei gut 361 Dollar. Zu Musks vermeintlichem Kursziel würde also noch ein ganzes Stück fehlen. Zuvor hatte bereits ein Zeitungsbericht für kräftigen Kursauftrieb gesorgt, laut dem Saudi-Arabiens Staatsfonds PIF eine große Tesla-Beteiligung aufgebaut hat.