Herzogin Meghan zurück in Hollywood?

Sie gab das Nummerngirl in einer Gameshow, machte jeden Werbespot, den sie ergattern konnte, spielte Mini-Rollen in TV-Serien und schaffte dann in sechs Jahren doch so etwas wie einen kleinen Durchbruch mit der Anwaltsserie „Suits“. Die große Hollywoodkarriere, von der sie seit ihrer Kindheit geträumt hatte, blieb Meghan Markle aber verwehrt. Aus Liebe zu Prinz Harry hängte sie die Schauspielerei an den Nagel. Jetzt bekam die Herzogin von Sussex aber ein verlockendes Angebot aus Hollywood. Kann sie widerstehen?