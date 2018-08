Politkrimi um Obmannwahl bei den FPÖ-Arbeitnehmern

Verschwunden ist von der Homepage der Freiheitlichen Arbeitnehmer (FA) Oberösterreich der Bericht über die Wahl des 35-jährigen Voest-Betriebsrats und FA-Landesobmanns Gerhard Knoll aus Hörsching zum neuen Bundesobmann der FPÖ-Teilorganisation, die am 26. Mai in Graz war. Fängt man (durch einen anonymen Tipp-Geber angestoßen) an, sich zu erkundigen, warum, findet man sich rasch in einem veritablen Polit-Krimi wieder!