Neues Leben im Dorf: 150 Projekte in ganz Tirol

Neues in 54 Gemeinden

Tirolweit wurden seit dem Start des Förderprogramms für Ortskernrevitalisierung 150 Projekte in 54 Gemeinden unterstützt, 3,8 Millionen Euro ausgeschüttet. Pilotgemeinde war Silz, wo in 83 alte Gebäude neues Leben einzog. „Damit gewinnt nicht nur das Dorfleben, sondern es werden auch Baulandreserven gespart“, beschreibt der zuständige LR Johannes Tratter (VP) den Mehrfachnutzen.