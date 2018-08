Lkw-Lenker prügelten sich mitten auf der Autobahn

Mitten auf der Autobahn bei Kufstein in Tirol sind sich am Freitag zwei Lkw-Lenker in die Haare geraten. Und zwar ein 35-jähriger Rumäne und 50-jähriger Ukrainer. Sie stellten ihre Brummis am ersten Fahrstreifen ab und schlugen aufeinander ein. Beide wurden dadurch leicht verletzt. Auch ein fünf Kilometer langer Rückstau war die Folge.