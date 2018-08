Fürst muss nach Lungenentzündung Auszeit nehmen

In einem Interview mit dem „People“-Magazin gestand Fürst Albert, dass er sich übernommen hat. In den letzten Monaten habe er nicht selten 16 Stunden am Tag gearbeitet. Meetings, Reisen, bis zu drei Pflichtveranstaltungen am Abend hätte er absolviert, bis das Immunsystem versagte. „Wenn man diesen Taktschlag ein paar Monate lang durchzieht, dann wird es irgendwann zu viel.“