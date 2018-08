Lilly Becker: Von der Nanny ausspioniert?

Im März war das Model gemeinsam mit ihrem achtjährigen Sohn Amadeus sowie dem Kindermädchen in Miami auf Urlaub. Mit ihrem Mann Boris war zu diesem Zeitpunkt noch alles in Ordnung und keine Rede von Scheidung. Laut „Bild“ habe die Nanny in diesem Urlaub heimlich Tonaufnahmen von Lilly angefertigt und diese angeblich an Boris Becker weitergegeben.