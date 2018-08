In Korea gefallene US-Soldaten zurückgekehrt

US-Vizepräsident Mike Pence hat am Mittwoch auf Hawaii 55 Särge mit sterblichen Überresten von mutmaßlich im Koreakrieg (1950-1953) gefallenen US-Soldaten in Empfang genommen. Vertreter Nordkoreas hatten diese in der vergangenen Woche an eine amerikanische Delegation übergeben. US-Präsident Donald Trump bedankte sich auf Twitter bei Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un und stellte ein weiteres Treffen in Aussicht.