Trump und Kim besiegeln Nordkoreas Atom-Abrüstung

Trump stellt baldiges Ende des Koreakriegs in Aussicht

Trump stellte nach dem Treffen eine baldige offizielle Beendigung des Koreakriegs in Aussicht. Es bestehe die Hoffnung, dass der Koreakrieg bald endet, „und er wird bald enden“, sagte der US-Präsident. Die Kämpfe in dem Krieg waren 1953 mit einem Waffenstillstand zu Ende gegangen, ein Friedensabkommen wurde aber nie unterzeichnet. Weiters kündigte Trump einen Stopp der Militärmanöver mit Südkorea an. Mit diesem Schritt könne auch viel Geld gespart werden, sagte er. Ihre Truppenpräsenz in Südkorea würden die USA vorerst aber nicht verringern.