Mountainbikerin stürzt über steile Böschung

Mit ihrem Freund und ihrem Vater ist eine 19-jährige Mountainbikerin aus Deutschland am Dienstagnachmittag auf einem unbefestigten Wanderweg am Afritzer See unterwegs gewesen. Auf einem Teilstück mit vielen Baumwurzeln stieg die Mountainbikerin von ihrem Rad ab und wollte zu Fuß weiterlaufen. Plötzlich stolperte sie über eine Wurzel und stürzte über eine steile Böschung in Richtung See. Dabei wurde sie schwer verletzt.