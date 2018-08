Deutschklassen: Erste Entwürfe für Lehrpläne

Kinder, die dem Unterricht aufgrund sprachlicher Probleme nicht ausreichend folgen können, müssen ab dem Schuljahr 2019/20 verpflichtend Deutschklassen besuchen. Das gilt allerdings nur für jene Kinder, die in der ersten Schulstufe aufgenommen wurden, oder gerade in Österreich angenommene Quereinsteiger in das Schulsystem. In den Deutschklassen wird dann in 15 bis 20 Wochenstunden nach eigenem Lehrplan Deutsch unterrichtet - für Gegenstände wie Zeichnen, Musik oder Turnen werden die Kinder aber altersgemäß den normalen Regelklassen zugeteilt.