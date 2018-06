Deutschklassen: Jetzt doch ein Kompromiss

Wien leistete bisher größten Widerstand

Der größte Widerstand gegen die Regierungspläne kam aus Wien, wo die Sprachprobleme am größten sind. Einige Schulen hatten bereits gedroht, die Vorgabe von Türkis-Blau ignorieren zu wollen. Doch kurz vor Schulschluss konnte der Streit nun doch noch beigelegt werden. Wien verzichtet auf weitere Verhandlungen, die die Bundeshauptstadt bisher gefordert hatte - und erhält dafür Ausnahmegenehmigungen. So können Schulen mit Raumproblemen die Deutschförderung zeitlich begrenzt nun auch im normalen Regelunterricht umsetzen. Derzeit gibt es in Wien laut Unterrichtsministerium nur noch 19 Schulen, in denen gröbere Probleme bestehen. Diese werden in den kommenden Tagen unter die Lupe genommen.