Juli war sehr trocken, August startet heiß

Nachdem bereits der Juni zu den wärmsten in der Messgeschichte zählte, reiht sich auch der Juli ganz oben in den 252 Jahre zurückreichenden Bilanzen für Österreich ein. Tirol hat laut Statistik der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) in Innsbruck elf Hitzetage mit mindestens 30 Grad erlebt. Der langjährige Mittelwert liegt bei sieben Hitzetagen im Juli. Innsbruck (Messtelle bei der Uni) war am Montag der heißeste Ort (34,1 Grad), könnte aber am Dienstag (letzter Julitag) noch abgelöst werden.