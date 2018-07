Alte Holzerhütte als neues Tor zum Karwendel

Der Ortsteil Länd in Scharnitz ist geschichtsträchtiger Boden. Hier gingen bis in die 1950er Jahre die Holzstämme von den Wasserwegen aus dem Karwendel „an Land“. Daher der Name. Heute ist die Länd Ausgangspunkt für Wanderer. Hier entsteht das neue Besucherzentrum des Alpenparks, das 2019 fertig sein soll. Das dazugehörige Museum und ein Natur-Spielplatz sind jetzt schon bereit. Die alte Holzerhütte - in der einst die Waldarbeiter wohnten - hat hier eine neue Aufgabe. „2015 habe ich gemeinsam mit meiner Tochter begonnen, die Hütte aus dem Jahr 1903 im Gleirschtal abzubauen. Damals wussten wir noch nicht, was wir damit machen werden“, erzählt Tischler Alois Seelos. Die Idee kam von Gemeinde, Tourismusverband und Naturpark. Die wollten im Rahmen eines Interreg-Projekts die Wege des Holzes darstellten. Da war die Holzerhütte der noch fehlende Baustein.