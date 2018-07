24-Jähriger Spittaler bestellte Drogen im Darknet

Drogen im Darknet bestellt

Im Anschluss führten die Polizisten eine Beschuldigtenvernehmung durch - der 24-Jährige zeigte sich geständig. Seit 2015 hat er zumindest 35-mal Drogen im Darknet bestellt - darunter Kokain. MDMA, Amphetamin und Heroin. Die Suchtgiftmittel konsumierte er selbst, gab sie aber auch an andere Personen weiter. Außerdem gab der Mann an, seit Februar Cannabiskraut gekauft und konsumiert sowie an weitere Personen Kokain und MDMA weitergegeben zu haben.