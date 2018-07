„Steirermen“ Stoakogler feiern runden Geburtstag

Es der 2. Februar 1968, an dem die damals noch jugendlichen Bergbauernbrüder ihren ersten öffentlichen Auftritt vor ein paar Dutzend Senioren in der Gasen nahe Birkfeld im oststeirischen Bezirk Weiz hatten. In den folgenden Jahrzehnten veröffentlichten die „Stoanis“ 45 Alben und waren Stammgäste beim „Musikantenstadl“. Ihr vermutlich jedem Österreicher bekannte Hit „Steirermen san very good“ aus dem Jahr 1992 - er gilt als die heimliche steirische Landeshymne - wurde mehr als zwei Millionen Mal auf Tonträger verkauft. Neben Gold- und Platinschallplatten wurden sie mit dem Großen Goldenen Ehrenzeichen der Republik Österreich, dem Goldenen Ehrenzeichens des Landes Steiermark sowie der Ehrenbürgerschaft und dem Goldenen Ehrenring ihrer Heimatgemeinde Gasen ausgezeichnet.