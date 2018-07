Heute startet das Linzer Pflasterspektakel

Das Duo Looky reist aus Israel an, der Chimichurri Circus kommt aus Argentinien, Feuerkünstler Chris Blade und seine Fire Ninja gar aus Australien und Musikjongleur Jay Che reist aus Singapur an. Das Linzer Pflasterspektakel, das heute um 16 Uhr mit dem traditionellen Umzug der Künstler über die Landstraße beginnt, beherbergt bis Samstag wahrhaft internationales Volk. 800 Künstler aus so gut wie aller Herren Länder haben sich für das Linzer Spektakel beworben - tatsächlich wurden dann 110 Gruppen und Solokünstlerinnen verpflichtet. Mehr Auftritte - es sind insgesamt 725 geplant - lassen sich beim besten Willen nicht in diese drei Tage stopfen.