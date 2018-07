Kylie Jenner: Shitstorm für superscharfes Cover

Im Interview stellt das junge Paar überdies klar, dass sie nicht an den Kardashian-Fluch glauben. Demnach soll das Leben all jener Männer, die sich mit einer der Kardashian-Schwestern einlassen, aus den Fugen geraten. „Ich interessiere mich nicht für den ganzen Quatsch“, so Travis Scott. „Kylie mag mich so, wie ich bin. Ich lebe in meiner eigenen Welt.“ Und auch Kylie glaubt nicht, dass ihre Schwestern die Schuld tragen, sondern vielmehr die Männer selbst. „Sie können einfach nicht mit dem ganzen Rummel umgehen“, ist sich die 20-Jährige sicher.