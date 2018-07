Gegenseitie Attacken im Kärntner Landtag

Applaus von der FP, Kopfschütteln bei der SP - das gab es bei der gestrigen Aktuellen Stunde im Landtag zum Thema Arbeitsmarkt- und Standortpolitik. Dass es vor der Sommerpause zu einem politischen Schlagabtausch kommen würde, war zu erwarten. Lange dauerte es gestern nicht, bis die Abgeordneten unruhig wurden. Schon in der Fragestunde ging es beim Thema Tagesbetreuung an öffentlichen Schulen heiß her. In der hitzigen Diskussion fielen teils scharfe Kommentare.