Hochzeits-Wunschdatum ist heuer schon ausgebucht

Vor allem die Villacher treten an diesem Samstag vermehrt vor den Altar. In der Draustadt finden insgesamt 12 Trauungen statt. Auch die Standesbeamten in Wolfsberg haben mit neun Anmeldungen einiges zu tun. In Klagenfurt feiern zehn Hochzeitspaare ihre Liebe. Und in Spittal geben sich Sechs das Ja-Wort.