Alkolenker überschlägt sich gleich mehrmals

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag nach 18 Uhr. Der 53-Jährige war mit dem Auto in einen Straßengraben gestürzt und war am Dach liegen geblieben. Der Mann konnte sich noch selbst aus dem Fahrzeug befreien und wurde dann ins Krankenhaus Friesach gebracht. Ein Alkotest verlief positiv, daher wurde ihm vorläufig der Führerschein abgenommen.