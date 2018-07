„Fahrrad-Fuchs“ wollte mit Diebesgut flüchten

Bereits im Mai war der Serientäter aus Ungarn von der Polizei beinahe geschnappt worden. Damals fuhr der per Pkw geflüchtete „Fahrrad-Fuchs“ jedoch mit Vollgas auf die Beamten am Grenzübergang in Pamhagen zu. Die Polizisten konnten sich nur noch mit einem Sprung auf die Seite retten, der Täter verschwand. Zwei Monate später war der Kriminelle jedoch wieder im Land. In Podersdorf stahl er ein teures E-Bike aus einem Innenhof und wollte wieder in Richtung Grenze entkommen. Die Exekutive war jedoch auf der Hut und konnte den 20-Jährigen stoppen. Diesmal ließ sich der Gesuchte auch widerstandslos festnehmen. Die Bilanz: fünf teure E-Bikes, Computer und Anbauteile weg - 15.000 Euro Schaden.