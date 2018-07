Japan: Mini-Pferd überlebte Unwetter auf Hausdach

Während Ende vergangener Woche bei Überschwemmungen und Erdrutschen in Japan mehr als 170 Menschen ums Leben kamen, gibt es trotz aller Katastrophen-Meldungen auch Positives zu berichten: Mini-Pferd „Leaf“ schwamm in der Stadt Kurashiki zu einem Dach und harrte dort tagelang bis zu seiner Rettung aus. Die neunjährige Stute wurde bereits am Montag in ihrer misslichen Lage entdeckt, musste aber auf die Bergung warten, weil die Helfer bis dahin mit der Rettung von Menschen beschäftigt waren.